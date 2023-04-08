Илон Маск отреагировал на розыгрыш Олланда от Вована и Лексуса

NTB/Carina Johansen via REUTERS Предприниматель Илон Маск отреагировал на заявления бывшего французского президента Франсуа Олланда по поводу происходящего на Украине, которые он сделал, разговаривая с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
NTB/Carina Johansen via REUTERS Предприниматель Илон Маск отреагировал на заявления бывшего французского президента Франсуа Олланда по поводу происходящего на Украине, которые он сделал, разговаривая с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
Свежие комментарии