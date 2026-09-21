«Великий кризис» стучится в дверь: Трампу доложили, сколько нефти осталось в стратегических запасах США

Санкции, войны и увлечение «зеленью» загнали планету в энергетический тупик Евгений Берсенев Фото: Stefan Klein / imageBROKER.
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