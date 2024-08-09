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Взрывы над Липецком: В небе слышны звуки моторов беспилотников

Взрывы над Липецком: В небе слышны звуки моторов беспилотников

В небе над Липецком слышны взрывы. Предварительно, система ПВО сбила несколько БПЛА. Местные жители сообщают о шуме моторов беспилотников.

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