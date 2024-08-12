Пытавшуюся пронести в суд наркотик девушку задержали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. 20-летнюю девушку задержали с наркотиками на входе в Арбитражный суд Удмуртии. Запрещенное вещество было обнаружено у молодой гражданки при досмотре имеющихся у нее при себе вещей, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по УР.
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