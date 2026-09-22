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Яшь галимнәр өчен торак грантларына гаризалар бирү срогы 30 октябрьгә кадәр озайтылды

Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе торак шартларын яхшыртуга грант алучыларны сайлап алуда катнашуга гаризалар кабул итү вакытын озайтты.

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