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Он закрыл их своим телом… Лео пожертвовал собой, чтобы защитить маленьких друзей от огня! :)

Он закрыл их своим телом… Лео пожертвовал собой, чтобы защитить маленьких друзей от огня! :)

Когда речь идёт о спасателях, то мы представляем себе отважных пожарных в тяжёлых защитных костюмах. Но некоторые настоящие герои выглядят иначе – они покрыты шерстью и передвигаются на четырех лапах.

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