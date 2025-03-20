MicroProse анонсирует хардкорную олдскульную roguelike-RPG Knights of Frontier Valley MicroProse объяви...

MicroProse анонсирует хардкорную олдскульную roguelike-RPG Knights of Frontier ValleyMicroProse объявила о сотрудничестве с Adamant Studios для создания Knights of Frontier Valley – сложной RPG в стиле roguelike, вдохновленной классическими фэнтези-приключениями.
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