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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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MicroProse анонсирует хардкорную олдскульную roguelike-RPG Knights of Frontier Valley MicroProse объяви...

MicroProse анонсирует хардкорную олдскульную roguelike-RPG Knights of Frontier Valley MicroProse объяви...

MicroProse анонсирует хардкорную олдскульную roguelike-RPG Knights of Frontier ValleyMicroProse объявила о сотрудничестве с Adamant Studios для создания Knights of Frontier Valley – сложной RPG в стиле roguelike, вдохновленной классическими фэнтези-приключениями.

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