В Госдуме напомнили Мерцу, что Искандер быстрее, чем ракета Taurus

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Ракета "Искандер" может долететь до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до городов РФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений в … .