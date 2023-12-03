РВИО: более 2 млн солдат пропали без вести в период Великой Отечественной войны

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков рассказал, что к настоящему моменту пропавшими без вести в период Великой Отечественной войны всё ещё считаются более 2 млн советских солдат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии