🍒 А что с ценами на фрукты в Сочи? Шлют видео, что черешню кое-как нашли по 400₽, а персики по 150₽.
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🍒 А что с ценами на фрукты в Сочи? Шлют видео, что черешню кое-как нашли по 400₽, а персики по 150₽.