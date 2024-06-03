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Любимый Сочи

2 подписчика

🍒 А что с ценами на фрукты в Сочи? Шлют видео, что черешню кое-как нашли по 400₽, а персики по 150₽.

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