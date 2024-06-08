Что делать, если ребенок прищемил палец?

Дедушка Рубус узнал у врача, как оказать первую помощь. 123RF/legion-media.ruЭтот материал нам помогли подготовить Ланцов Владимир Владимирович, заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед ММЦ «МЕДСИ» на Мичуринском проспекте, и герой мультсериала «Дракошия» Дедушка Рубус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии