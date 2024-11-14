Нидерландский гонщик Блекемолен: «У кошки 9 жизней, у Переса – 25, кажется»

Нидерландский эксперт и пилот Йерун Блекемолен, побеждавший в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, проанализировал тот факт, что «Ред Булл» продолжает делать ставку на Серхио Переса, несмотря на его постоянные неудачи.
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