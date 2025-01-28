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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава РУСАДА о возвращении Валиевой к официальным тренировкам: «В данный момент прорабатываем этот вопрос»

Срок дисквалификации фигуристки истекает 25 декабря 2025 года. «Международными стандартами и Всемирным антидопинговым кодексом предусмотрено, что спортсмен, находящийся в дисквалификации, может приступить к тренировкам чуть раньше даты окончания срока дисквалификации.

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