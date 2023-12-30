В Свердловской области росгвардейцы помогли водителю рейсового автобуса

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Свердловской области прапорщик полиции Никита Неганов и старшина полиции Василий Питиримов помогли водителю автобуса, который получил травму, пытаясь вызволить увязшую в снегу машину.
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