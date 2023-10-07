В Британии заявили, что Израиль потерпел «огромный провал» в безопасности

Израиль потерпел «огромный провал в сфере безопасности» в результате нападения ХАМАС из сектора Газа, заявил британский эксперт по обороне и редактор Daily Telegraph Кон Кофлин, 7 октября сообщает GB News.
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