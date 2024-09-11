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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Jбластной профилактический марафон ´Старт за безопасность´.

Jбластной профилактический марафон ´Старт за безопасность´.

В ГУО ´Детский сад № 63 г.Бобруйска´ в период с 02.09.2024 по 30.09.2024 с целью создания безопасного образовательного пространства проводится областной профилактический марафон ´Старт за безопасность!´Марафон включает в себя проведение мероприятий по дорожной, пожарной, информационной, личной безопасности, электробезопасности, охране труда и прави .

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