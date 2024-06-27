SpaceX получит $843 млн помощи для ликвидации Международной космической станции

NASA выделило компании Илона Маска SpaceX 843 миллиона долларов на создание транспортного средства, способного толкнуть Международную космическую станцию в атмосферу Земли для ее запланированного уничтожения примерно в 2030 году.
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