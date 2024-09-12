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«Ромир»: в среднем россияне на зарплату смогут купить 472 бургера

«Ромир»: в среднем россияне на зарплату смогут купить 472 бургера

В январе — июне 2024 года в Москве на зарплату можно было купить 850 условных бургеров, а в среднем по России — 472, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования российского потребительского рынка от «Ромира» под названием «индекс бургера».

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