Пальцем в небо: Лукашенко дестабилизировал белорусское государство. Александр Запольскис

История с задержанием в Минске белорусского оппозиционного активиста и главного редактора телеграм-канала NEXTA, как и любые события подобного рода, имеет множество смысловых плоскостей, большую часть которых аудитория воспринимает поверхностно.
История с задержанием в Минске белорусского оппозиционного активиста и главного редактора телеграм-канала NEXTA, как и любые события подобного рода, имеет множество смысловых плоскостей, большую часть которых аудитория воспринимает поверхностно.
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