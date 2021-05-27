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Пальцем в небо: Лукашенко дестабилизировал белорусское государство. Александр Запольскис

История с задержанием в Минске белорусского оппозиционного активиста и главного редактора телеграм-канала NEXTA, как и любые события подобного рода, имеет множество смысловых плоскостей, большую часть которых аудитория воспринимает поверхностно.

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