Парадоксы статистики: дефицит педагогов есть, но число учителей не падает

Число учителей по математике, IT и естественно-научным предметам в школах растет с 2017 годаНехватка учителей – отзвук глобальных кризисов «нулевых» и проблем с демографиейНачало сентября на медийном пространстве посвящено школам .
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