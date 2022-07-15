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Кечинов о «Спартаке»: «Борьба за топ-5 будет сверхрезультатом. «Зенит» – чемпион, миллион процентов»

Валерий Кечинов оценил перспективы «Спартака» в предстоящем сезоне. – Вы же видели игру за Суперкубок с «Зенитом»? «Зенит» на две или на три головы был сильнее «Спартака».

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