Стало известно, что Дмитрий Нагиев неожиданно сменил профессию и больше не имеет отношения к ТВ

Вам не интересен? Мало кто и что мне не интересно. Я пишу о значимом.

людмила пригарина

Простите, с какого перепуга Нагиев стал опальным? За что? За желтую куртку? У нас желтый цвет запрещен? Может и Солнце отмените? А как с желтыми цветами, а осенью с желтыми листьями? Ах, еще небо синее? Закрасьте, нагоните туч. У вас все нормально с головой? Или троли стараются всех измазать, а вы поддаетесь? Але, головой думать не пробовали, умники завистливые?