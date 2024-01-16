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Стало известно, что Дмитрий Нагиев неожиданно сменил профессию и больше не имеет отношения к ТВ

Стало известно, что Дмитрий Нагиев неожиданно сменил профессию и больше не имеет отношения к ТВ

Дмитрий Нагиев радикально сменил профессию, и с телевидением она никак не связана.  Опальный Дмитрий Нагиев решил не останавливаться на достигнутом и подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства.

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Комментарии
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людмила пригарина
Вам не интересен? Мало кто и что мне не интересно. Я пишу о значимом.
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14 час.
людмила пригарина
Простите, с какого перепуга Нагиев стал опальным? За что? За желтую куртку? У нас  желтый цвет запрещен? Может и Солнце отмените? А как с желтыми цветами, а осенью с желтыми листьями? Ах, еще небо синее? Закрасьте, нагоните туч.  У вас все нормально с головой? Или троли стараются всех измазать, а вы поддаетесь? Але, головой думать не пробовали, умники завистливые?
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14 час.
Людмила Абрамова
хватит придумывать
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13 час.

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