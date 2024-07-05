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Царьград

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Незамеченная война: Хуситы за 8 месяцев атаковали 162 судна Израиля, США и Британии

Йеменское движение "Ансар Аллах" с начала операций в поддержку сектора Газа нанесло удары по 162-м западным кораблям, заявил в эфире телеканал Al Masirah его глава движения Абдель Малек аль-Хуси.

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