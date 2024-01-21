Минобороны: разведчикам Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили награды

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на передовых позициях в зоне конфликта.
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