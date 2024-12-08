❗️🗺Штурмовые подразделения ГрВ "Восток" успешно сформировали "клин" в направлении Времевки на Великоновослском операционном направлении оперативной глубиной порядка 3,5 км и площадью 7,5 кв.
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❗️🗺Штурмовые подразделения ГрВ "Восток" успешно сформировали "клин" в направлении Времевки на Великоновослском операционном направлении оперативной глубиной порядка 3,5 км и площадью 7,5 кв.