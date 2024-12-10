Мосбиржа планирует запустить сделки с фьючерсами на кофе и апельсиновый сок

Московская биржа в первом полугодии 2025 года может запустить торги фьючерсами на кофе и апельсиновый сок, пишет РБК со ссылкой управляющего директора рынка деривативов торговой площадки Марию Патрикееву.
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