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ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских войск, заявили в региональном оперштабе. «На территории предприятия повреждено техническое оборудование», — говорится в сообщении.

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