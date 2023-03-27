Небензя: РФ больше не будет выдвигать на голосование резолюцию по "Северным потокам"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ больше не будет выдвигать на голосование проект резолюции о международном расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", передает РИА Новости.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ больше не будет выдвигать на голосование проект резолюции о международном расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", передает РИА Новости.
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