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Замминистра обороны проинспектировал работу с обращениями участников Спецоперации из ЮВО и их семей

Замминистра обороны проинспектировал работу с обращениями участников Спецоперации из ЮВО и их семей

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виталий Шулика по итогам проведенной проверки в Южном военном округе отметил положительные результаты в работе с обращениями участников СВО и их семей.

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