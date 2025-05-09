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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макмайкл забил 4-й гол в плей-офф и делит с Овечкиным 1-е место в «Вашингтоне». У Уилсона и Дьюхэйма по 3 шайбы

Макмайкл забил 4-й гол в плей-офф и делит с Овечкиным 1-е место в «Вашингтоне». У Уилсона и Дьюхэйма по 3 шайбы

Игрок «Кэпиталс» открыл счет во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:1, 1-1).

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