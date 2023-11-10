Лингвистический шок неизбывен

В поэме Николая Алексеевича Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" семь главных героев – мужики "уезда Терпигорева, Пустопорожней волости, из смежных деревень: Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова – Неурожайка тож".
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