Лингвистический шок неизбывен

В поэме Николая Алексеевича Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" семь главных героев – мужики "уезда Терпигорева, Пустопорожней волости, из смежных деревень: Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова – Неурожайка тож".