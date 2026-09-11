Как звучал лес 165 миллионов лет назад: ученые восстановили звуки Юрского периода

Лес времен динозавров не был наполнен тяжелыми шагами крупных животных и громким ревом. Ночная аудиокартина чащобы Юрского периода оказалась гораздо сложнее — ученым лишь недавно удалось восстановить часть этого древнего «хора» и записать на пленку, как звучал лес 165 миллионов лет назад.