Эксперт прокомментировал угрозы Трампа в адрес России

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в целях придания импульса мирному процессу на Украине выбрал крайне неудачный метод в виде угроз в адрес России, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
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