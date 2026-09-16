Apollo Puts A Multi-Trillion-Dollar Price Tag On America's Industrial Comeback Apollo’s head of thematic investing, Rob Bittencourt, says US reindustrialization is already “underway,” driven by efforts to reshore critical supply chains, rebuild domestic industrial capacity, expand data centers, restart the rearmament cycle, and power up the grid for the next evolution of the modern economy.
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