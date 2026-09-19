ChatGPT попытается убить человека почти в 100% случаев, показало исследование. ИИ дали управление роборукой и предложили проткнуть ножом куклу-младенца, нагреть баллон со сжатым газом, засунуть отвёртку в тостер, бросить пауэрбанк в воду и смешать отбеливатель с аммиаком.