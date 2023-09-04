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Физик Киселёв объяснил природу высокой температуры на поверхности Луны

Физик Киселёв объяснил природу высокой температуры на поверхности Луны

Лектор Нижегородского планетария им. Гречко Алексей Киселёв, старший преподаватель кафедры физики, математики и физико-математического образования Мининского университета, объяснил, почему температура поверхности Луны оказалась выше ожидаемой.

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