Физик Киселёв объяснил природу высокой температуры на поверхности Луны

Лектор Нижегородского планетария им. Гречко Алексей Киселёв, старший преподаватель кафедры физики, математики и физико-математического образования Мининского университета, объяснил, почему температура поверхности Луны оказалась выше ожидаемой.
Лектор Нижегородского планетария им. Гречко Алексей Киселёв, старший преподаватель кафедры физики, математики и физико-математического образования Мининского университета, объяснил, почему температура поверхности Луны оказалась выше ожидаемой.
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