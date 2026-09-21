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Водителям рассказали о непоправимом вреде коротких заправок по 5 - 10 литров

Водителям рассказали о непоправимом вреде коротких заправок по 5 - 10 литров

Эксперт рассказал о вреде коротких заправок по 5–10 литров. Почему привычка заливать по чуть-чуть и ездить «на лампочке» убивает бензонасос, забивает фильтры грязью и оставляет без запаса хода.

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