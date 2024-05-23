Кадыров доложил Путину о социально-экономической ситуации

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а также доложил ему о социально-экономической ситуации, добавив, что реализуется более 500 инвестпроектов.