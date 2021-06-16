Гоночные "жигули" среди японской классики: масштабная автосходка прошла в Уссурийске

В жаркий субботний вечер на парковке автокинотеатра возле Солдатского озера было многолюдно и шумно. Однако показывали вовсе не кино: под открытым небом прошел масштабный для Уссурийска сбор любителей спорткаров.
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