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Зинченко об уходе из «Динамо»: «Хоккей – это не только игра, но и бизнес. Никогда не забуду этот промежуток карьеры»

Нападающий Иван Зинченко прокомментировал переход из « Динамо » в « Ладу ». Он стал игроком бело-голубых в январе 2026-го после обмена из СКА.

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