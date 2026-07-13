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Лапорта о «Барсе»: «Подписание Гордона и Адейеми не означает, что Рафинья уходит. Он ключевой игрок для нас»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заверил, что клуб не намерен расставаться с вингером Рафиньей на фоне трансферов Энтони Гордона и Карима Адейеми .

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