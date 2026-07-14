Активист Ярослав Костров получил десять суток ареста по административной статье о публичном демонстрировании экстремисткой символики.
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Активист Ярослав Костров получил десять суток ареста по административной статье о публичном демонстрировании экстремисткой символики.