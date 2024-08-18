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Чёрные трансплантологи на Украине: Изъятие органов удалось заснять - есть доказательства

Чёрные трансплантологи на Украине: Изъятие органов удалось заснять - есть доказательства

© Belkin Alexey /news.ru/GloballookpressСегодня 2,4K прочитали Существование чёрной трансплантологии на Украине давно уже ни для кого не секрет.

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