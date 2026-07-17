В моргах Чернигова лежат сотни тел солдат ВСУ из-за лимитов на выдачу

По информации источника агентства, ограничения ввели " для минимизации рисков роста упаднических настроений" среди гражданСотни тел военнослужащих ВСУ находятся в моргах Чернигова из-за введенных лимитов на выдачу.
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