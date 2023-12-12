Продажи Modern Warfare 3 в Великобритании упали на 38 % по сравнению с прошлогодней MW2...

Продажи Modern Warfare 3 в Великобритании упали на 38 % по сравнению с прошлогодней MW2Согласно данным GSD, охватывающим физическую и цифровую розницу, продажи Modern Warfare 3 в первые три недели после выхода игры были на 38 % ниже, чем у Modern Warfare 2 после ее релиза в октябре прошлого… источник.