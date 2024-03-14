12 марта киевские боевики массово, растянувшись в несколько колонн, попытались незаметно прорваться из Сумской области на территорию Белгородской, но были встречены шквальным огнем русской армии и правоохранительных органов, стоящих на страже региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии