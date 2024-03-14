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Царьград

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Ад и пепелище: Почему элита спецназа провалила "поход на Москву?"

Ад и пепелище: Почему элита спецназа провалила "поход на Москву?"

12 марта киевские боевики массово, растянувшись в несколько колонн, попытались незаметно прорваться из Сумской области на территорию Белгородской, но были встречены шквальным огнем русской армии и правоохранительных органов, стоящих на страже региона.

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