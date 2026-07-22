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Царьград

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FT сообщает о потерях ЕС из-за жары в €2 млрд в июне

FT сообщает о потерях ЕС из-за жары в €2 млрд в июне

Аномальная жара в июне в Европе снизила стоимость урожая зерновых более чем на €2 млрд, сильнее всего пострадали Франция и Венгрия.

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