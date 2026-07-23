Правительство планирует создать социальную сеть на «Госуслугах»

Правительство обсуждает возможность интеграции в портал «Госуслуги» функций социальных сетей. Стратегия развития сервиса до 2035 года предполагает добавление семейных чатов, локальных сообществ и новостной ленты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии