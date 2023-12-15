На аварийном перекрестке в центре Челябинска запретят повороты

В Челябинске изменят схемы движения на пересечении улиц Доватора и Шаумяна. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с оптимизацией дорожного движения принято решение об изменениях на пересечении улиц Доватора и Шаумяна с целью увеличения пропускной способности.