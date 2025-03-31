Ирина Герасимова: «Возвращаем людям веру в поддержку»

Специалист по социальной работе из Пушкинского района стала победителем премии «Город в лицах» в номинации «Социальный куратор» - Ирина, расскажите, как вы пришли в профессию социального куратора? - Я работаю специалистом по социальной работе отделения срочного социального обслуживания в Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «КЦСОН Пушкинского района».